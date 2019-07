Ivan Cottini, ballerino con la sclerosi : Mi hanno chiesto di mettermi nudo per andare in tv

Ivan Cottini sfida laa passo di danza. La sua è una storia carica di amore e coraggio, ma non manca il rovescio della medaglia. Il ballerino ha infatti raccontato adi aver ricevuto minacce di morte, insulti, richieste di foto hot in cambio di ospitate e proposte di sesso a pagamento.

In un messaggio vocale risalente alla scorsa primavera, che il ballerino ha fatto avere, un presunto manager gli chiede di poterlo vedere nudo: "Diceva che mi avrebbe proposto per partecipare a programmi televisivi. - spiega Ivan Cottini - Non ho più risposto. La gente non ha ritegno. Quando ho ricevuto quell'audio ero schifato”. "Ci sono persone che si sono dette incuriosite dal fare sesso con un disabile, - prosegue - mi hanno scritto: ‘Ma tu le gambe le muovi? Riesci a fare sesso? Ti do una somma di denaro'. C'è gente che non si ferma davanti a nulla".

E ancora, il ballerino spiega di aver ricevuto lettere anonime di minacce, delle quali ci fornisce le foto: "Mi hanno augurato di morire lentamente mentre mia figlia assiste. Mi hanno scritto ‘Sei una mer**, vedrai che alla fine ti faranno la festa'" e aggiunge "La società non è pronta a vedere malati che sorridono, il malato deve fare il malato".

Cottini spiega come sia la stessa televisione, seppure involontariamente, ad alimentare questo inaccettabile odio: "Ritrarre noi disabili come supereroi in grado di sconfiggere tutto e tutti è sbagliatissimo. Così facendo aizzano sempre di più contro di noi le persone che nella vita si sentono impotenti e quel muro che ci separa diventa sempre più alto. La vittoria è renderci normali agli occhi di tutti".