Muore a 77 anni e dona più di un milione di euro ad Emergency

L'avvocatoha eseguito le volontà di un 77enne di, morto dopo una lunga malattia. Un impiegato di Bergamo di 77 anni ha donato quasi tutti i suoi averi ad Emergency. Viveva a Città Alta, in provincia di Bergamo, non era sposato e non aveva figli. È morto lo scorso settembre e il notaio, aprendo il testamento, ha scoperto che la parte più grande del suo patrimonio, 1milione e 290.000 euro, era stata lasciata ad Emergency, mentre la restante a due colf. Lo riporta Bergamonews

La cifra di 1 milione e 290 mila euro rappresenta quasi un terzo del valore dei lasciti annuali per il Progetto Italia, l’iniziativa che, attraverso vari ambulatori distribuiti nel territorio nazionale, offre gratuitamente servizi medici a chi ne ha bisogno.