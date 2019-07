Pamela Prati : la finta storia Mark Caltagirone diventa un film

Alla fine tutto il gossip tra, è diventato un film dal titolo: “Mark Caltagirone: una storia italiana”. Il film arriva dopo il libro su cui sta lavorando l’agente della Pratianche lei coinvolta nella vicenda. Lo riferisce il giornale di gossip “Novella 2000”. Ilè diretto da Gianni Ippoliti. La prima proiezione arriverà il 23 luglio, durante le giornate internazionali del cinema lucano a Maratea. «Per la precisione si tratta di un corto, che nasce – come riferisce Ippoliti a “Novella 2000” – dall’esigenza di soddisfare il pubblico ora che la trasmissione di Barbara D’Urso, che ha trattato la storia finora, è in pausa estiva. In effetti, nella pellicola ci sarà posto anche per la conduttrice, interpretata da Elisa Bartolotti».

Pamela Prati e Mark Caltagirone saranno a loro volta impersonati da Fabiana Latini e Massimo Di Carlo. Pare che nel corto, di produzione indipendente, l’imprenditore americano avrà un volto nonostante non sia mai stato possibile mostrarlo nella realtà. Dopo oltre sei mesi di misteri e tradimenti, l’obiettivo sarà quello di svelare tutti i retroscena rimasti finora nell’ombra.