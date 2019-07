I ministri delle Finanze dei Paesi del G7 hanno trovato un'intesa sull'urgenza di una web tax.Lo ha annunciato il ministro francese dell'Economia Le Maire, al termine del G7 a Chantilly (Francia) Il consenso è stato raggiunto sulla possibilità di tassare i giganti del web anche nei Paesi in cui non hanno una presenza fisica, per evitare fenomeni di elusione. Nel documento finale si sottolineano anche le "forti preoccupazioni regolatorie e sistemiche" legate alle monete digitali.