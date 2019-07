Sono trenta glitra medici e dipendenti: uscivano per svolgere attività private dopo aver timbrato il cartellino oppure non andavano a lavorare e risultavano in servizio facendo timbrare il cartellino da altre persone. I Carabinieri di Bari hanno eseguitonei confronti di persone indagate in concorso per i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato commessa in violazione dei doveri inerenti un pubblico servizio, false attestazioni e certificazioni sulla propria presenza in servizio commesse da dipendente della pubblica amministrazione, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e peculato. Oggetto dell'indagine,l'assenteismo di personale in servizio presso l'Ospedale civile