Naomi Campbell ha il terrore dei germi e qualche giorno fa quando la top model ha pubblicato un video in cui, con tanto di guanti e mascherina, ha igienizzato a fondo il suo posto in aereo poco prima di spiccare il volo. Poco importa che fosse in prima classe e che avesse a disposizione ogni comfort: la modella, ha espletato i suoi consueti rituali per ridurre al minimo la possibilità di contagio da parte di germi e batteri e al grido di “Non mi importa di ciò che pensa la gente, è la mia salute” ha pulito tutto prima del decollo.