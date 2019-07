Sanità lombarda, assolto Massimo Garvaglia

È arrivata la sentenza del processo milanese che vedeva imputati tra gli altri, tra gli altri, il viceministro dell’Economia,: il leghista è stato assolto. L’ex vicepresidente della Regione Lombardia Mario Mantovani è stato invece condannato a cinque anni e sei mesi..

Il Tribunale di Milano ha assolto il viceministro della Lega, Massimo Garavaglia dall'accusa di turbativa d'asta, nell'ambito di un processo sulla Sanità lombarda. All'epoca dei fatti (2014), Garavaglia era assessore all'Economia della Regione Lombardia: era imputato in relazione a una gara per il trasporto di pazienti dializzati. Assolto "per non aver commesso il fatto". Condannato, invece, a 5 anni e 6 mesi l'ex presidente della Regione, Mario Mantovani. Era accusato di turbativa d'asta, corruzione e concussione.