Piante cannabis : La radicale Rita Bernardini in caserma

”. Lo afferma l’avvocato della esponente radicale, Giuseppe Rossodivita, che si sta recando nella caserma. Convocata in caserma per le piante di marijuana trovate su un terrazzo l'attivista ed ex deputata radicale

La scoperta stamane a Roma; lei ha già detto via social che le piante sono coltivate a scopo terapeutico e rilanciato l'hashtag #cannabisregolamentata, chiedendo accesso alle cure. "Forse è la volta buona" per una discussione sul tema, aggiunge.