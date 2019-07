Il sindaco Raggi ha emesso una memoria approvata in Giunta per candidare Roma ad ospitare i Campionati Europei di nuoto del 2022. Roma vuole ospitare gli Europei di nuoto 2022. La Giunta capitolina ha approvato una memoria per avviare le procedure di presentazione della candidatura della Capitale, che poi la Federnuoto dovrà avanzare alla federazione europea entro il mese di luglio. Con una memoria,a firma, il Campidoglio "" e "". Il ruolo di referente è demandato all'assessore Daniele Frongia