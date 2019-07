Clizia Incorvaia su Instagram smentisce il tradimento ma poi cancella il post

Una nuova situazione si aggiunge al gossip che si è scatenato in questi giorni che vede coinvolti. La Incorvaia come riporta “”, avrebbe pubblicato sulle storie di “” un post in cui smentiva il tradimento di cui la accusa il marito. Il testo sarebbe stato modificato poco dopo e ogni riferimento alla scappatella è scomparso. Un piccolo giallo, che non fa che creare altro scompiglio in una storia già ingarbugliata.

“Ragazzi cari mi spiace litighiate sui miei social per cose che non sapete. Io non ho tradito il padre di mia figlia mai. Sempre amato e rispettato” ha scritto Clizia su Instagram, prima dell’affondo su Sarcina “Detto ciò proteggo mia figlia Nina. Cosa che i genitori dovrebbero fare, prima di pensare al proprio ego”.

Questo è quanto si leggeva in un primo momento nelle storie della Incorvaia. Il post, però, è stato modificato poco dopo: la parte relativa al flirt con Scamarcio è stata rimossa e sostituita con un ringraziamento a tutti coloro che la sostengono. Ciò che non ha cancellato, e che anzi sottolinea con enfasi, sono tutti gli insulti e le minacce che continuano a fioccare sulla sua pagina social.