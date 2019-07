Per un pelo! Incidente in moto per l’ex gieffino Daniele Del Moro

Un brutto incidente in moto quello che è stato vittima, ex concorrente dell’ultima edizione del, che proprio tramite il suo profilo “” racconta ai fan di “averci quasi rimesso le penne”. Non si conosce bene quale sia stata la dinamica dell’incidente, e forse lo stesso Daniele non ha alcuna prova che possa testimoniarlo perché, come racconta lui stesso, la telecamera sportiva montata sul suo casco da motociclista è andata in frantumi, fortunatamente il ragazzo non abbia riportato nessuna grave lesione, se non qualche botta.

Dopo aver fatto accenno all’accaduto, Daniele Dal Moro ha anche dovuto e voluto tranquillizzare i fan che, una volta saputo dell’incidente, si sono detti molto preoccupati per le condizioni del ragazzo: “Non preoccupatevi raga, ho la pelle dura” . Soltanto qualche giorno fa, Daniele Dal Moro ha anche voluto chiarire la sua posizione nei confronti di Martina Nasoni, ancora una volta, ha dichiarato di essere sinceramente interessato a Martina, ma di non voler render pubblico niente della loro frequentazione. Il ragazzo, sempre molto riservato anche all’interno della casa del “Grande Fratello”, sembra voglia continuare a mantenere particolarmente privata la sua sfera di affetti personale.