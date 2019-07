Anche se sono sposata mi sento attratta dalle donne! La confidenza di Miley Cyrus

Miley Cyrus ha confidato ad “” di aver detto addio adnel momento in cui ha scoperto il se…so: “”. E parlando della sua vita da sposata ha ammesso: “”. Con il passare degli anni il fatato mondo Disney iniziava a starle stretto e a 18 anni ha deciso di dire addio ad Hanna Montana nonostante il successo della serie tv. “”.

Nonostante gli atteggiamenti eccessivi in pubblico, nel privato al fianco di Miley c’è stato sempre l’attore Liam Hemsworth che ha sposato nel dicembre 2018. “Il mio matrimonio è unico e on permetto alla gente di entrarci, perché è complesso e fuori dagli schemi. Ho un relazione eteroses…uale ma sono ancora molto attratta dalle donne”.

Riguardo alla maternità, Miley ha le idee chiare: “Se non vuoi avere bambini, le persone sono dispiaciute per te. Pensano che tu sia una str*** senza cuore, incapace di amare. Perché pensiamo che l’amore sia mettere noi in secondo piano e la persona che ami al primo? Se ami te stesso allora ti metti al primo posto”.