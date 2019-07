The Division 2: Spedizione nei sobborghi di D.C. disponibile a luglio

Con i nuovi aggiornamenti che includeranno l’attesissima difficoltà Scoperta per il Raid. Ubisoft annuncia nuovi dettagli e la data di uscita del suo primo episodio, un importante aggiornamento per Tom Clancy’s The Division 2, disponibile sulla famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, PlayStation®4 e Windows PC. Tom Clancy’s The Division 2 sarà disponibile anche sulla piattaforma di gioco di nuova generazione Stadia. Il gioco sarà disponibile anche su Uplay+, il servizio in abbonamento di Ubisoft.

Incluso nel piano di contenuti gratuiti per l’Anno 1 di The Division 2, Episodio 1 – Spedizioni nei sobborghi di D.C. porta la battaglia fuori dalle strade di Washington D.C. I nuovi contenuti di questo episodio includono nuove ambientazioni esplorabili e il prosieguo della trama dopo la sconfitta del boss finale di Tidal Basin. Episodio 1 sarà disponibile dal 23 luglio per i possessori del Pass Anno 1, e dal 30 luglio per tutti gli altri giocatori. Le Spedizioni, nuove esperienze di gioco di The Division 2, saranno disponibili dal 23 luglio per i possessori del Pass Anno 1, e dal 30 luglio per tutti gli altri giocatori.

Episodio 1 – Spedizioni nei sobborghi di D.C. conduce i giocatori nelle aree circostanti di Washington D.C. con due nuove missioni principali e una nuova esperienza di gioco, in cui dovranno investigare sulle sorti di un convoglio perduto, imbattendosi in minacce inaspettate sul proprio cammino.