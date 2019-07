Miss Reginetta d'Italia 2019 n Puglia e Basilicata: terza tappa è al Lido Baia del Sole a Monopoli

Ormai è tutto pronto per l'ultima e decisiva tappa provinciale di Puglia e Basilicata dei tre concorsi di rilievo nazionale Miss Reginetta d'Italia 2019, Talent Kids e Miss Reginetta Over in vista della finale regionale che si terrà agli inizi di agosto. Dopo la prima tappa che si è tenuta allo Sharivari di Bari il 27 giugno e la seconda al Lido Cral AQP a Bari il 4 luglio scorso, l'ultima tappa si terrà giovedì 25 luglio nel suggestivo e gettonatissimo Lido Baia del Sole, nota località balneare di Capitolo a Monopoli (Bari). Il Lido Baia del Sole è un grande stabilimento balneare costituito da una lunga spiaggia sabbiosa, dove è possibile usufruire di numerosi servizi.

L'agente esclusivista per Puglia e Basilicata, il noto e popolare manager Miky Falcicchio, ha rammentato a tutti che è ancora possibile partecipare all'ultima tappa dei concorsi nazionali (ancora per pochi giorni) compilando il modulo d'iscrizione ai seguenti indirizzi in base alla propria categoria: www.talentkids.it (bambini) www.reginettaditalia.it (ragazze) www.reginettaover.it (donne dai 30 ai 65 anni). E mentre tutto scorre verso la fine di questo percorso, Miky Falcicchio ha rivelato che durante la finale regionale interverranno volti noti di programmi e talent televisivi di Rai e Mediaset.