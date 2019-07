Maddalena Corvaglia è innamoratissima! La romantica dedica per il fidanzato Alessandro

La modella ha rivolto un pensiero social al compagno Alessandro Viani, con cui fa coppia da più di un anno. Meno di un anno fa la presentazione ufficiale del compagno arrivata via Instagram con una foto che lasciava presagire ogni bene; oggi, di nuovo, Maddalena Corvaglia ha affidato ai social le parole più dolci per il suo Alessandro Viani, premuroso e sorridente accanto a lei nelle foto che fanno da cornice a un’autentica dedica d’amore.

“Non amo le sviolinate, le frasi smielate, le autocelebrazioni e le ostentazioni. Un po’ avete imparato a conoscermi. Ma quando in un momento triste e buio della vita, si incontra una persona che sa capire, amare, aspettare, supportare e sopportare ... si può solo ringraziare il cielo”, ha esordito Maddalena Corvaglia nello scritto a corredo delle immagini che la vedono felice accanto al fidanzato Alessandro Viani. “È facile essere circondati d’ amore quando si è forti e si è in grado di dare agli altri. Ma quando l’anima si prosciuga le foglie secche cadono e rimane solo l’amore vero. Un po’ come la neve no???”, ha proseguito la ex velina di Striscia la Notizia prima di lasciare che il testo della canzona di Gianna Nannini ‘Sei nell’anima’ completasse l’intensità di un sentimento diventato sempre più forte.