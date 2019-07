Xiaomi e TIM: Mi MIX 3 5G da oggi disponibile

Xiaomi, leader mondiale nella tecnologia, annuncia la disponibilità di Mi MIX 3 5G nei punti vendita TIM e sul canale online dell’operatore telefonico nella versione Sapphire Blue e Onyx Black da 6GB + 128GB a 799,90€. Annunciato quest’anno a Barcellona durante il Mobile World Congress, Mi MIX 3 5G è uno dei primi smartphone con connettività 5G a uso commerciale. “Siamo onorati di unirci a TIM per portare Mi MIX 3 5G, un prodotto altamente innovativo a un prezzo accessibile, al maggior numero di utenti e Mi Fans”, ha dichiarato Ou Wen, Head of Western Europe di Xiaomi. “Fin dal principio Xiaomi ha creduto nelle potenzialità del 5G e questo annuncio è per noi un ulteriore passo che consolida la strategia di espansione dell’azienda a livello globale e conferma l’impegno a favore del mercato italiano”.