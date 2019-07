Andiamo a letto? Falò anticipato per Andrea e Jessica a Temptation Island 2019

Ledella terza puntata di Temptation Island 2019 fanno registrare l’ennesimoin arrivo. Convocato nel pinnettu, Andrea Maddalena vede il tentatore Alessandro concedersi ulteriori libertà con la fidanzata. “” chiede il tentatore scatenando la reazione dell’uomo: “”. Nemmeno Jessica sembra volersi ritrarre di fronte alle attenzioni sempre più palesi del tentatore. “Ti stai innamorando” gli ha detto durante l’ennesima esterna, convinta che il single provi realmente qualcosa per lei indipendentemente dal modo in cui finirà la loro avventura all’interno del docu-reality di Canale5.

L’ultimo filmato postato sulla pagina Instagram della trasmissione mostra quanto accadrà nel corso del prossimo appuntamento. “Basta Filippo. Per me non esiste il rifiuto. Stasera lei deve venire qua, punto”: sono state queste le parole pronunciate da Andrea nel corso dell’ultimo falò. Dopo avere visto i video della vicinanza tra Jessica e il single Alessandro, Maddalena ha deciso di mettere fine alla sua avventura in Sardegna.