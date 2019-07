Una favola! il matrimonio della modella Paola Turani

L'influencer ha sposato il suo storico fidanzato Riccardo Serpella. Tanti i vip presenti alle nozze. ha detto si a Desenzano Del Garda l’influencer. La bellissima modella, che vanta 1 milione di follower su Instagram, ha coronato il suo sogno d'amore con, suo storico fidanzato al quale è legata da quando aveva diciotto anni, con un rito civile. Numerosi i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno partecipato al, come è stato ribattezzato l’evento, a cominciare da, che era testimone dello sposo, per proseguire cone lo storico ex diRiccardo Pozzoli.

Felicissima Paola Turani ha condiviso la sua gioia con i suoi tanti fan: "E’ stato come vivere un sogno, un bellissimo sogno. Impossibile spiegare a parole le emozioni e la felicità provate. E’ stato tutto come avevo desiderato, anzi meglio ancora".