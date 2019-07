Elisabetta Canalis, allecon la figlia Skyler Eva e qualche amico, sfreccia sulla moto d’acqua lasciandosi immortalare in pose provocanti che regala ai follower. Una vacanza sfrenata, piena di adrenalina e tanto divertimento. La Canalis in bikini mette in mostra un corpo mozzafiato, perfettamente scolpito e abbronzato. “Pronti per nuove fantastiche avventure” scrive, postando gli scatti che la ritraggono mentre cavalca le onde. Ama lo sport e si vede: il corpo è tonico e perfettamente scolpito. I fan apprezzano e ricambiano con migliaia di like.