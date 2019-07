Francesco Monte paparazzato in discoteca con Isabella De Candia

Un nuovo amore persarebbe che si sia fidanzato con la modella. Il gossip corre da giorni sul web, anche a causa di alcune reciproche interazioni sui social con scambi di like. I due avrebbero già trascorso un weekend in Puglia, a Trani e, come testimoniano le indiscrezioni pubblicate da Alberto Dandolo sul suo account “” e rilanciate da “”,sul social nota come Isadeca sono a Ibiza per una romantica vacanza, beccati mentre amoreggiano in una nota discoteca.

Da poco un’amica di Giulia Salemi ha parlato del passato rapporto fra di lei e Monte: “Da questa storia Giulia è uscita corn…ta e mazziata ha spiegato al settimanale “Nuovo”: A Francesco non interessava niente di lei, era un amore calcolato, voleva solo ripulirsi dall’immagine di cattivo ragazzo che si era creato sull’Isola dei Famosi dopo lo scandalo del canna-gate. E Giulia era la ragazza giusta. Francesco era prepotente, la faceva sempre sentire in colpa anche quando non lo era. E lei, purtroppo, finiva per crederci”.