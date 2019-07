Forse è tornato il sereno e l’amore tra, infatti la coppia è in vacanza in yacht con il figlio Maddox tra le Baleari e la Sardegna, sono stati paparazzati dai settimanali “” e da “” Risate, sorrisi e sguardi complici, segno che tra i “Satteng” è tornato il sereno. Melissa sfoggia curve mozzafiato messe in risalto da un bikini fluo e si esibisce con i tuffi dalla barca. Boateng mette in mostra il fisico scolpito e per la Satta è pieno di attenzioni e galanterie. I due scherzano, giocano con il figlio, fanno il bagno e poi si stendono vicini al sole, la crisi che li aveva separati è solo un lontano ricordo.