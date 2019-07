Eliana Michelazzo è stata spite di un evento collaterale di ‘’, ovvero ‘’, e ha rivelato succose novità che riguardano il suo futuro professionale. L’ex agente ha fatto sapere a tutti i fan di essere impegnata con un libro ed un film sulla vicenda che l’ha coinvolta assieme alle ormai ex amiche,: Si è parlato di truffa e ci sono delle vittime. Ora sono in progetto un libro e un film. Il libro lo stanno scrivendo e il film è in progetto. Ci sono tantissime persone che hanno subito quello che ho subito io. Ci sono tante persone che sui social si innamorano e aspettano di incontrare la persona che ama. C’è gente che aspetta 20 anni e manda soldi alla persona amata. Anche io ci sono passata, ho dato anche io dei soldi a mio marito e alla famiglia virtuale. Se non ci sei dentro non puoi capire.