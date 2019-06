Software usati: così le aziende risparmiano

L’utilizzo “ibrido” on-premise e cloud dei software aiuta a ridurre notevolmente i costi di licenza. Un approccio cloud-only non è sempre la scelta migliore per le aziende: spesso con una combinazione di software “usati” e soluzioni cloud, le aziende possono crearsi un’infrastruttura IT altrettanto stabile e possono risparmiare fino al 70 percento dei costi di licenza ogni anno.

Le vendite di software sono in costante crescita anche nel 2019: Bitkom, Associazione Federale di Informatica in Germania, prevede un volume di 26 miliardi di euro per il segmento IT con una crescita del 6,3%. In questa crescita è predominante la scelta del cloud, con i produttori di software che stanno alimentando questa tendenza attraverso le loro offerte “Software as a Service” (SaaS).

Tuttavia, un approccio cloud-only dovrebbe essere ben ponderato, in quanto le aziende che utilizzano solo il software dal cloud non sempre fanno bene e soprattutto riescono a farlo a buon mercato. Spesso, un modello di licenza ibrida in cui vengono utilizzati software e applicazioni cloud a basso costo eseguiti in parallelo si rivela una scelta migliore. Con un ambiente ibrido le aziende possono ottenere il massimo dalle proprie risorse software e avere comunque un ambiente di lavoro ad alte prestazioni.