Il concerto della Banda di Conversano a Formia nella festività di San Giovanni Battista

E' festa patronale ail 24 giugno e come tradizione la sera della memoria al grande Precursore, all'Amico dello sposo, è dedicata alla musica, alla musica bandistica, quella musica che richiama tanti appassionati e che si possono mettere ad ascoltare la banda, o meglio il concerto bandistico. dopo un anno di stop, dovuto alla questione delle elezioni amministrative del 2018 che non hanno permesso il regolare svolgimento della festività, si è ritornati nella notte del 24, quello cui si mischiano leggende e tradizioni, la magia della musica sinfonica chiamando uno dei complessi più importanti della Puglia, il complesso della città di Conversano dedicato alla memoria di uno dei più grandi maestri di questo genere di musica, ossia Piantoni. a dirigere questo complesso bandistico è stata una donna, non meravigliatevi dello stupore perché una componente del genere femminile possa dirigere una banda composta da uomini, ma nel circuito delle direzioni per banda ci sono delle donne brave nella direzione di questi complessi che sono brave quanto e , forse più degli uomini.

La maestra si chiama Susanna Pescetti, che è figlia d'arte, di un altro grande direttore che si chiamava Luigi Pescetti, ereditando la sua bacchetta, ma è anche bravissima a suonare il pianoforte. Essendo figlia d'arte non poteva che mostrare la sua maestria, ed essendo una donna, peraltro molto bella, ha un modo di dirigere molto particolare e lo ha dimostrato anche nella serata di Formia, dove dopo l'esecuzione di due marce sinfoniche da parte dei componenti del complesso bandistico - lei essendo donna si doveva pur far attendere - ha dato il via alla sua esecuzione di direzione d'orchestra, cimentandosi in uno dei capolavori della musica lirica contemporanea, uno omaggio a quello che è stato l'ultimo dei compositori della lirica italiana e che volgeva verso il moderno, ossia Giacomo Puccini, il toscano, morto giovane per un tumore alla gola.

L'opera di cui parliamo è la Turandot, l'ultima di questo grande maestro, erede naturale del grandissimo per antonomasia, Giuseppe Verdi, un'opera che è rimasta incompiuta da e che venne completata postuma. La direzione del direttore Susanna Pescettiè stata veramente un turbinio di emozioni, con una valente mano artistica e una consonanza dei vari strumentisti, anche di coloro che hanno suonato le parti soliste - flicornino, flicorno tenore, flicorno soprano - con una sonorità veramente buona, da restarne ammirati. Abbiamo parlato del Maestro, il sommo Giuseppe Verdi, e qui il brano eseguito è tratto dai uno dei tre capolavori della triologia verdiana, il Trovatore, ed anche qui la bacchetta impetuosa della valente maestra e direttore d'orchestra è stata all'altezza. Infine una fantasia italiana di musica leggera anni sessanta ha completato il programma,con tanto di omaggio floreale e targa consegnata dal Comitato Festeggiamenti San Giovanni Battista.