Paola Perego : dopo 22 anni d’amore mio marito mi fa ancora ridere

venerdì 28 giugno 2019, torna in tv, con la nuova edizione del programma “,” un programma di interviste, in seconda serata su Rai1. Ospiti della prima puntata, Elena Santarelli e Paola Barale. Poi, Cristiano Malgioglio, Totò Schillaci, Pierluigi Diaco, Sabrina Salerno, Giancarlo Magalli, Marco Masini, Marisela Federici, Guillermo Mariotto, Rita Dalla Chiesa, Serena Grandi.

La conduttrice oltre alle soddisfazioni lavorative, si gode il primo nipotino: “Sono la nonna più felice del mondo. Vizio mio nipote più che posso, me lo tengo in braccio, tanto che mia figlia Giulia mi ha fatto un corso sulla nanna per i bebè, altrimenti non mi lasciava più Pietro.” Con Lucio Presta, il matrimonio prosegue a gonfie vele. Un rapporto decennale che non sembra conoscere crisi: “Una cosa voglio dire di lui: riesce a farmi ridere nonostante i 22 anni passati assieme, per una battuta farebbe qualsiasi cosa.” Nel corso dell’intervista al settimanale ‘Il Giornale’, la Perego ha confessato di aver sofferto di attacchi di panico: “Ho affrontato tre periodi di analisi terapeutica, ho preso psicofarmaci. Non bisogna vergognarsi di questo”.