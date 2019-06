Tre giorni di promozione per l’acquisto di un’ambulanza della Croce Bianca di Massa

Tre giorni di festa , di promozione e di grande animazione dal titolo: “ Regaliamociun’Ambulanza” si terranno il 23-24-25 luglio prossimi in Piazza Mercurio . L’iniziativa èdell’Istituto di pubblica Assistenza “Croce Bianca” di Massa presieduto da Nino Mignanifondato nel 1898 ; gli eventi sono finalizzati all’acquisto di un nuovo mezzo di soccorsoche va ad aggiungersi ai numerosi già in uso . Ha il patrocinio del Comune ed è incollaborazione con il C.c.n. “Massa da vivere e i commercianti di piazza Mercurio .Durantela “tre giorni” Piazza Mercurio sarà allestita con piante verdi e fiori coltivati nella ComunitàTerapeutica Monte Brugiana : che resterà fino il 26,quando si svolgerà la ”notte verde!Una grande sorpresa e di più non vogliamo aggiungere!.

Durante la “tre giorni” dalle 19,30in poi pittori dipingeranno in piazza Mercurio quadri che saranno battuti all’asta a favoreappunto della Croce Bianca . La mostra dei dipinti sarà curata dagli “Artisti del Borgo” edagli “Amici di Dino Bianchi”.Il programma della “tre giorni” è stato presentato stamani daNino Mignani. Si inizia con martedi’ 23 : “ la Croce Bianca si presenta alla citta: i mezzi, gliuomini, la storia e i servizi”. Saranno presenti molti amici dell’Istituto tra i quali i Cavalieridelle apuane con i loro asini per divertire i bimbi ed altri. Mercoledi’ 24 –serata musicale “la musica della nostra città e oltre” sul palco Anna Borghetti con il complesso DUE7DUE eErika Piras e ospite d’onore il maestro Pietro Faleni autore, tra l’altro, dell’indimenticabile “UNA ROTONDA SUL MARE”. GIOVEDI’ 25 – sfilata di moda a cura dell’atelier “Bianchini”di Massa; gli addobbi sono curati da “Fiori e piante Graziella & me wedding”. L’idea di :” “Regaliamoci un’Ambulanza” è iniziata lo scorso anno con alcune iniziative ma il clou saràappunto la tre giorni di festa e di grande animazione dal titolo del il 23-24-25 luglioprossimi in Piazza Mercurio .

Mignani ha colto l’occasione per fare il punto sull’attività della“Croce Bianca”. Il progetto “Regaliamoci un’Ambulanza” - spiega - nasce da una voglia dicoinvolgere i soggetti attivi del territorio, in una operazione di sostegno all’attività dellaCroce Bianca di Massa. Oltre 11000 sono i servizi svolti nel 2018 ( fra Servizi Sociali eEmergenza) che testimoniano come la l’attività della benemerita Associazione sia digrande aiuto ai cittadini massesi, di Montignoso e anche del resto della Provincia. L’Istitutofondato nel 1898 è molto attivo nel sostegno ai cittadini che necessitano degli interventi dicarattere sociO-sanitario, trasporti dialisi, cure mediche, dismissioni, ecc. e l’Emergenza-Urgenza ( 118). Siamo anche presenti nel Soccorso Cave e nell’assistenza a personedisagiate. “ Mignani aggiunge “abbiamo 12 dipendenti a tempo determinato e 3 a tempoindeterminato oltre a 70 volontari effettivi; il parco macchine è costituito da 8 ambulanze ,5 mezzi attrezzati per disabili e 5 auto; siamo un Associazione consolidata che ha dato epotrà dare moltissimo nel quadro di una sanità sempre piu’ vicina a chi soffre e allenecessità di tutti quelli che tutti i giorni hanno bisogno di cure e visite.” Il presidentecontinua: “mantenere in piedi questa struttura diventa sempre piu’ complicato, i mezzihanno costi di acquisto e manutenzione molto alti e gli strumenti medicali necessari albuon funzionamento delle ambulanze devono essere sempre in buono stato e vannorinnovati periodicamente con notevole aggravio del quadro economico della Croce Bianca.Abbiamo pensato ad una sottoscrizione popolare fra la gente per ampliare e rinnovare ilnostro parco macchine ed in particolare le ambulanze che sono il centro dell’attivitàdell’Associazione.

Ricordo che l’anno scorso la famiglia dell’amico Mario Chelotti hadonato un ambulanza in memoria del loro congiunto, oggi abbiamo avviato questa raccoltafondi posizionando delle scatole in vari esercizi commerciali della città e chiediamo a chi cilegge di aiutarci e partecipare attivamente al progetto “ Regaliamoci un ’Ambulanza – Cittàdi Massa“ . Mignani dice che “prima della conclusione dell’iniziativa, a settembre, siterranno due cene dedicate organizzate da alcuni locali e mi preme sottolineare che “Regaliamoci un’Ambulanza” ha avuto un prologo con una cena alla Torre Fiat di Marinache ospiterà analoga cena sabato 14 settembre in occasione della serata finale nel corsodella quale sarà illustrato il resoconto finale di “ Regaliamoci un’Ambulanza”.Giovedì 04 settembre ore 20.00, invece, cena dedicata a Gabriella Gabrielli e domenica08 settembre ore 20.00 cena dedicata allo sport.” Mignani infine ringrazia: “AtelierBianchini; “ fiori e piante Graziella & me wedding”; Comunita’ terapeutica Monte Brugiana;Associazione “ Gli artisti del Borgo”; “Gli amici di Dino”; Extrapalco di Maurizio Borghini;Gf1 F.lli Panconi; Ekom di Frulletti ; Podere Scurtarola di Lorieri Pier Paolo; Verve TorreMarina per il sostegno ricevuto.