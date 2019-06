Pamela Petrarolo : Gianni Boncompagni mi chiamava The Voice

Pamela Petrarolo è reduce dall’esperienza nel muro del programma “A”, durante in un’intervista a cuore a “”, ha ripercorso la sua, iniziata quando era appena una bambina. Trent’anni di musica e riflettori, mai minati da proposte indecenti di qualche produttore. “Peccato, se me le avesse fatte un bel figo, magari ci avrei pensato” rivela la showgirl, divenuta nota al grande pubblico per la presenza fissa nel cast di “Non è la Rai”, la storica trasmissione di Canale 5 e Italia 1 ideata da Gianni Boncompagni. Boncompagni mi aveva ribattezzato ‘The voice’. Mi diceva che dovevo fare la rockstar, mi spronava a mettere a frutto il talento, sosteneva che avessi una marcia in più. Sostituii in conduzione per una settimana Ambra e la trasmissione fece ascolti altissimi. Poi Gianni mi affidò le coreografie del programma. Nella pagina degli spettacoli de Il Messaggero mi fece fare un articolo con titolo gigante “Ecco la coreografa più giovane del mondo”.

Tempo fa Miriana Trevisan, sua collega ai tempi di Non è la Rai, aveva sottolineato come le ragazze fossero delle dilettanti a cui era stato affidato uno spazio sin troppo prestigioso per le loro qualità; la Petrarolo, al contrario, ricorda il grande impegno dietro alla preparazione delle puntate: “Per me era un lavoro, eravamo sul pezzo anche 10 ore al giorno, io non ho mai scherzato. Ho fatto due dischi in 4 mesi, quando curavo le coreografie del programma facevo le riunioni con gli sponsor e avevo solo 17 anni. Magari c’era inconsapevolezza, quella è stata la nostra marcia in più.” Negli anni passati si è alimentata sempre di più la voce che voleva Pamela Petararolo in costante sfida con Ambra Angiolini.