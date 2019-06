Così va bene? La ragazza Anni 50 di Avanti un'altro Francesca Giuliano come non l'avete mai vista

Cosa succede alla ragazza "" ,? In molte interviste Francesca Giuliano, in passato , ha sempre detto di essere contraria asu calendari o altro. Ultimamente, però,navigando sui social , si ha invece l'impressione che stia mostrando le sue forme , burrose e prorompenti in pose sempre più scioccanti ed osé.Che sia solo una tattica per incrementare il numero dei suoi già numerosi followers?Che novità ci saranno?Possiamo dire che tutto ciò sara comunque una gioia per i nostri occhi