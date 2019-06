Crash Team Racing Nitro-Fueled disponibile

Crash è pronto per essere guidato dai fan in gare entusiasmanti: Crash Team Racing Nitro-Fueled è ora disponibile per PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Nintendo Switch e la famiglia di dispositivi Xbox One di Microsoft, inclusa la Xbox One X. Poi, si farà sul serio il 3 luglio quando il Grand Prix avrà inizio con contenuti stagionali scaricabili gratuitamente per chiunque abbia acquistato il gioco, incluso un nuovo tracciato tematico ogni stagione, oltre a personaggi a tema, kart e altri oggetti di personalizzazione che i giocatori possono guadagnare quando sono connessi a Internet.

Sviluppato da Beenox e pubblicato da Activision, una società interamente controllata da Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ: ATVI), Crash Team Racing Nitro-Fueled è costruito dalle fondamenta e rimasterizza l’originale Crash Team Racingportando i personaggi, i kart, le piste e le arene nella moderna grafica HD per console. La posta in gioco è alta e la concorrenza è feroce tra i giocatori in gara con una varietà di personaggi della serie Crash Bandicoot, tra cui Crash, Coco, Dr. Neo Cortex e altri contro l’egomaniacale Nitros Oxide per salvare il nostro pianeta dalla distruzione. Nel gioco, i fan saranno in grado di vedere le espressioni e le azioni di Crash e soci in un bellissimo 4K mentre si sfidano l’un l’altro a tutta velocità e sfrecciano dietro gli angoli sia su tutte le piste del gioco originale CTR, sia sulle piste e i kart ridisegnati di Crash ™ Nitro Kart. Inoltre, il leggendario gioco di kart debutta nel gameplay competitivo online giusto in tempo per celebrare il suo 20° anniversario.