Scoppia la bufera! Caterina Balivo madrina al Pride di Milano

Il 29 giugno le strade disi tingeranno dei colori dell’arcobaleno, infatti quel giorno in cui la città ospiterà la parata del “”, che quest’anno offrirà l’occasione alla città di celebrare il cinquantesimo anniversario dei moti rivoluzionari di Stonewall e di rendere giustizia a tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita in nome dell’uguaglianza sociale e della ricchezza delle diversità. Nelle scorse ore è stato annunciato che, a guidare il corteo, arriverà direttamente dauna conduttrice che ha appena concluso la prima stagione del suo talk show pomeridiano: si tratta di, madrina d’eccezione della manifestazione.

La scelta dell’organizzazione di ospitare Caterina Balivo al “Pride di Milano” ha suscitato molte polemiche in rete, alimentate soprattutto da chi non ha dimenticato alcuni scivoloni della conduttrice che è in passato ha dimostrato di avere scarsa dimestichezza in materia di orientamento sessuale e di identità di genere. Nel 2017, durante le serate del Festival di Sanremo, Caterina Balivo pubblicò un video sulle Storie di Instagram per commentare la prestanza fisica di Ricky Martin, ospite all’Ariston, rivelando senza mezzi termini: Ricky Martin sei bono, anche se…