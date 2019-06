E' stato l’incontro più bello della mia vita! Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni

Il regista e attorea “” ha parlato della sua, e ha detto: “”. “”, ha detto l’attore e regista che nel 2006 scelse per interpretare il ruolo della sua metà in “”. I due sul set si innamorarono davvero e nel 2010 venne alla luce Martina.

Pieraccioni ha quindi ricordato come nacque l’incontro con la Torrisi. “Andavo alla stazione, mi partì il treno. Dovevo preparare Una moglie bellissima, la storia di una ragazza normale che fa un calendario. Mentre aspettavo, non c’erano Facebook o Instagram, vidi una rivista con una ragazza meravigliosa, con un costume da bagno particolare. La comprai e dissi al mio costumista che uno degli scatti doveva avere questa specie di costume. Lui mi rispose: ‘Sì, tu mi parli del costume ma non sappiamo ancora chi è la protagonista’. Io replicai: ‘Tipo questa, chiamiamo questa, così ci facciamo portare anche il costume’. Andò così”.