BlueKeep, minaccia 1 milione di dispositivi Microsoft

Check Point Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), il principale fornitore di soluzioni di cybersecurity a livello globale, ha scoperto una falla chiamata “BlueKeep” Microsoft RDP (CVE-2019-0708) per i sistemi Windows 7 e Windows Server 2008 e avverte le organizzazioni di controllare questi sistemi vulnerabili per evitare che l’anomalia venga sfruttata per causare attacchi ransomware e criptomining.

La falla BlueKeep colpisce quasi 1 milione di dispositivi Internet, e ancora di più all’interno delle reti delle organizzazioni. La vulnerabilità è critica perché non richiede alcuna interazione da parte dell’utente per essere sfruttata. L’RDP è già un vettore di attacco diffuso e consolidato che è stato utilizzato per installare ransomware come SamSam e Dharma.