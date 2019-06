La mostra fotografica del laboratorio foto creativo Maricae di Minturno alla Corte Comunale

Non è la prima volta che questa associazione che si occupa di inclusione di persone svantaggiate espone a Formia, e questa volta è un appuntamento importante in quanto è un progetto del Laboratorio Foto creativo Maricae che è presente nella comunità Asl Maricae di Minturno da oltre 10 anni. Questo laboratorio opera con gli utenti usando la fotografia come linguaggio creativo ed espressivo. In questi anni, ogni gruppo del laboratorio ha lavorato a diversi progetti artistici fotografici, ha creato cortometraggi sperimentali, mostre fotografiche, volantini su tematiche sociali e di salute mentale, cartoline da spedire ad amici e parenti. ha collaborato a progetti culturali ed artistici con altre associazioni locali. Ha realizzato simpatici foto - fumetti che fanno della "ironia" della vita quotidiana della comunità ed è sempre pronto a lavorare per nuove idee. E' un laboratorio aperto che riesce sempre ad accogliere i nuovi arrivati e che riesce a far lavorare collettivamente tutto il gruppo non tralasciando l'importanza del lavoro individuale. Vuole conservare la propria identità artistica che ben si integra nel contesto terapeutico della comunità.

Un laboratorio dove le storie e le idee di ciascuno riescono ad essere raccontate usando il linguaggio della fotografi; storie di persone e non descrizioni di patologie di utenti: porre delle etichette ai racconti dando una impronta terapeutica è ciò che il Laboratorio non vuole fare e solo in particolari progetti si è concentrato in particolari progetti si è concentrato in tematiche specifiche della salute mentale, facendolo in maniera estremamente ironica e divertente. L'ultimo lavoro qui esposto"ESTETICA" raccoglie degli scatti fotografici che rappresentano il concetto di bellezza per ciascuno dei partecipanti del Laboratorio. E sono dei lavori fatti dagli ospiti della comunità terapeutica veramente molto belli, che rappresentano veramente il bello, visto che l'estetica è una delle discipline della filosofia che studiano il bello del pensiero, e qui, in questo caso, si è studiato il bello della fotografia, in modo che tutti potessero cogliere il particolare, la bellezza della luce espressa nello scatto, la delicatezza della mano che scatta, il tutto che viene condensato in una foto, anzi in delle foto veramente meravigliose, frutto di sensibilità artistiche veramente competente, che altrimenti non si direbbe.