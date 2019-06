Fabio Mancini sfila in passerella e sui social scrive: Solo per te Mr Armani

non ha nessuna intenzione di lasciare la prestigiosa e lussuosa maison diitaliana,, e né tanto meno la. Il top model italiano più conosciuto, stimato e apprezzato al mondo ha fatto chiarezza sui social, dopo che uno dei suoi ultimi post social aveva gettato nello sconforto i suoi follower, ribadendo che non sarà l'ultima stagione con Armani e non lascerà il mondo del fashion. Sicuramente sarà meno presente, come lo è stato finora e si defilerà un po', ma sarà sempre in passerella per Giorgio Armani.

Dopo aver sfilato ieri in occasione della presentazione della collezione Giorgio Armani Uomo (collezione Cruise 2020) per l’estate 2020, che si è svolta a Milano nel cortile seicentesco di Palazzo Orsini (sede della Giorgio Armani S.p.A.), Fabio Mancini ha pubblicato alcuni scatti del fashion show sui suoi profili social e ha scritto: "Solo per te Mr. Armani e per le persone che ti vogliono davvero bene". Non servono altre parole!