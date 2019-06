Un successo la giornata di prevenzione, diverse le patologie neurologiche riscontrate

C’era anche lui il dr Achille Pasquè cardiochirurgo di fama nazionale cheil primo settembre del 1970 venne da Bergamo all’ospedale di Massa per“costruire” la cardiochirurgia oggi all’ospedale del cuore, .alla giornata“La prevenzione a 360 gradi anche per gli amici a 4 zampe” . L’evento, incollaborazione con il 118 apuano, pienamente riuscito (non riportiamo inumeri delle visite perché…. e foto parlano da sole !!!) come annunciato,si è tenuto nel grande complesso dei Fratelli delle Scuole Cristiane aMassa trasformato in ambulatori attrezzati. Presenti anche due ambulatorimobili delle

Diverse le patologiediagnosticate dal neurologo dr Gino Volpi che saranno oggetto di ulterioriapprofondimenti. Visite e test completamente gratuiti effettuati da un pooldi specialisti “calibri da 90”: dr. Roberto Miccoli diabetologo di famanazionale, dal professor dr. Ferruccio Bonino Ordinario diGastroenterologia, Ricercatore Senior Associato - Istituto di Biostrutture eBioimmagini del Consiglio Nazionale delle Ricerce Fondazione ItalianaFegato, AREA Science Park, Campus Basovizza, Trieste. Scienziato difama internazionale per gli studi sui virus epatici maggiori: B e C., il dr.Lorenzo Bertellotti: ecografista molto noto; il dr. Mario Valli: chirurgoe senologo – Ospedale Margherita di Torino, il dr. Ezio Szoreney:nefrologo, internista; il dr. Sergio Berti: Direttore Nell’Unità operativa diCardiologia Diagnostica ed Interventistica dell’Ospedale del Cuore –C.N.R. O.P.A: il dr. Gino Volpi Direttore Struttura Operativa complessaNeurologia e Neurofisopatologia Asl centro;il dr. Comm. LeonardoNicodemi oculista , il dr. Giovanni Pesenti Barili. Ortopedico; la dott.Alessandra Landini: terapia del dolore ed agopuntura; la psicologa Dott.Mariangela Poggi, la dott. Arianna Ciardiello Nutrizionista; radiologidell’Unità Operativa Immagine della Fondazione “Monasterio”; l’otorinodr. Nicola Bocci, il fisiatra dr. Desiderio Antonioli. l’ottica ElisabettaMercadante ed altri non meno importanti. Presente anche la prestigiosaingegneria clinica della Fisiologia clinica del Cnr con il dott. IngegnerFrancesco Faita che è un Phd, che, come è noto, è il titolo accademicoche rappresenta l’ultimo livello di istruzione universitaria mondiale .

DirettoreSanitario e Responsabile Scientifico dell’evento la cav. DottoressaMaria Laura Valcelli. Presente anche Giacomo Bugliani in2rappresentanza della Regione, l’assessore Giorgia Podestà del Comune diMontignoso ed altri.Il “pool” ha effettuato: eco color doppler delle carotidi il meglio noto TSAe consulto neurologico; elettrocardiogramma e lettura, consultonutrizionale; visita epatologica; consulto senologico, consulto psicologico;consulto otorinolaringoiatrico e test audiometrico, consulto oculistico etest visivo; consulto ortopedico: prevenzione patologie grossearticolazioni; consulto terapia antalgica con agopuntura; consulto fisiatricoe fisioterapico,consulto internistico, nefrologico; tossicologico, rilievoglicemia; pressione arteriosa, peso,altezza, girovita; valutazione massamagra e grassa.

I veterinati dr. Fulvio Santo (vice presidente OrdineVeterinari apuano ) e dott. Pier Luca Ricci (Consigliere Ordine Veterinariapuano) hanno effettuato numerose visite agli amici a 4 zampe.L’iniziativa della locale Fraternita di Misericordia coordinata dalCommisario Bruno Ciuffi che si è detto soddisfatto della giornata. Nutritoil gruppo dei volontari coordinati da Annalisa Tamantini. Presentel’Ordine professioni infermieristiche (OPI) apuano con molti associaticoordinato dalla presidente dr. Morena Fruzzetti e dal vice dott. LucaFialdini ed altri. Infermieri dell’Ordine hanno supportato i vari specialistinelle visite. Questi i patrocini: Regione, Provincia Comune di Montignoso,Forte dei Marmi , Feder diabetici Lazio, Associazione diabetici Toscana,Asl, 118. Ail Massa Carrara, Fimmg, ed altri. Gli organizzatoriringraziano: la pasticceria di Rossi Lino, Coris Medica, Best MedicalSamsung, Centro Medico Ponticello, Diagnostica Srl e naturalmente ildinamico coordinatore dei Fratelli fratel Alberto e ovviamente tutti glispecialisti ed i volontari presenti.