Twerking Queen! L'annuncio super sexy di Elettra Lamborghini

La bombasticaha postato sul suo profilouna foto davveroche ha mandato in delirio i follower. In realtà lo scattocela un'annuncio :. Nella foto la giudice disi mostra incon le mani e dei guanti in velluto che le coprono il seno. Il tutto per pubblicizzare l’uscita del suo nuovo disco... Tantissimi sono stati i commenti dei suoi fan estasiati.

L’album “Twerking Queen” contiene 10 brani. La prima si chiama “Tocame”, in featuring con Pitbull. La seconda traccia è invece “Corazon Morado”, in featuring con Sfera Ebbasta. La terza traccia è “Pem Pem”, la canzone che ha lanciato Elettra nel mondo della musica qualche anno fa. Poi c’è “Fanfare” in featuring con Guè Pequeno. La quinta traccia è invece “Fuerte”, che viene seguita da “Te Quemas” in featuring con MCG15. Infine “Pegaditor”, “Maldito Dia”, “Ven e Mala”.