Credeva fossero gattini! Una famiglia finisce in ospedale

I regali dei parenti , di solito sono apprezzati, ma alcune volte proprio non piacciono così tanto che vengono riciclati e passati a qualche altro parente o amico. Non è il caso del regalo che ha ricevuto una famiglia da un loro parente, tre gattini. Sulle prime la famiglia che ha ricevuto il regalo è stata ben felice di accogliere in casa i tre gattini perché la famiglia, amante degli animali, non aspettava altro.

Dopo un po’ di tempo la famiglia ha iniziato un pò a d allarmarsi perché i gattini non miagolavano mai. All’inizio alla cosa non è stato dato troppo peso ma, con il passare del tempo e con la crescita dei gattini, la famiglia si è accorta che la mancanza di miagolio era solo un elemento, anche il meno grave perché i gattini diventavano sempre più aggressivi.

La situazione è precipitata quando la famiglia è stata proprio aggredita dai gattini che poi tanto gattini non erano più e ha dovuto chiamare l’Animal Care Services che ha confermato ciò che avevano cominciato a temere , non si trattava di gatti ma di linci.

Siccome la famiglia non voleva mettere in difficoltà il parente che glieli aveva regalati in buona fede, ha mentito dicendo di averli trovati per strada salvo poi dover ammetter del regalo. La famiglia è stata così violentemente aggredita dalle tre linci che si è reso necessario il ricovero in ospedale.