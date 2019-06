Xiaomi lancia il Mi 9T e nuovi prodotti Ecosystem

, annuncia oggi l’arrivo in Italia di Mi 9T, l’ultimo smartphone di punta della popolare famiglia Mi 9. Mi 9T, dotato di piattaforma mobile Qualcomm® SnapdragonTM 730, un display full screen da 6,39 pollici, una pop up selfie camera da 20MP e una tripla fotocamera posteriore con AI da 48MP, sarà disponibile dal 19 giugno a partire da 329,9€ con una promo di lancio a 299,9€ per le prime 24 ore su

“Mi 9 e Mi 9 SE sono stati molto apprezzati dai nostri utenti e dai Mi Fan più appassionati. Ora con Mi 9T, l’ultimo nato della famiglia, stiamo dimostrando ancora una volta il senso della nostra filosofia, portando prodotti altamente innovativi a prezzi onesti e accessibili a tutti i consumatori” – dichiara Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia.