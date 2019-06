È successo qualcosa di brutto? A Uomini e Donne tutti preoccupati per Gemma Galgani

Come ogni anno, verso la fine di maggio Uomini e Donne va in vacanza e dà appuntamento a settembre. Ma la pausa estiva non frena certo la curiosità dei fan, sempre alla ricerca di indizi e gossip sui protagonisti più noti del programma di Maria De Filippi. Uno a caso: Gemma Galgani. È notizia freschissima quella che vuole la dama per eccellenza prossima al timone (insieme a Giulia De Lellis) di Giortì, la nuova trasmissione prodotta da Fascino e MediaMai che verrà trasmessa prossimamente su La5. Come ogni anno, verso la fine di maggiova in vacanza e dà appuntamento a settembre. Ma la pausa estiva non frena certo la curiosità dei fan, sempre alla ricerca di indizi e gossip sui protagonisti più noti del programma di. Uno a caso:. È notizia freschissima quella che vuole la dama per eccellenza prossima al timone (insieme a Giulia De Lellis) di Giortì, la nuova trasmissione prodotta da Fascino e MediaMai che verrà trasmessa prossimamente su La5. Inutile dire che la notizia ha fatto felici i fan di Gemma, che insieme a Giulia De Lellis è tra i volti storici di Uomini e Donne. Ma negli ultimi giorni è sopraggiunta un po’ di “preoccupazione”. Che fine ha fatto, ci si chiede, la Galgani? Nonostante sia molto attiva sui social, di recente la dama non ha più condiviso momenti della sua quotidianità. Pochi i messaggi per i fan su Facebook: l’ultimo post risale allo scorso 5 giugno. Su Instagram Gemma è decisamente più attiva, ma ciò nonostante si è notato che ora preferisce non postare momenti della sua vita privata. Per quale motivo? I suoi fan sono un po’ delusi. Magari si aspettavano di avere più contatti social con lei, visti l’arrivo dell’estate e lo stop delle registrazioni. Qualcuno, come anticipato, si dice anche un po’ allarmato: “Gemma perché non posti più momenti della tua quotidianità? È successo qualcosa di brutto?”.



L’ultima intervista rilasciata da Gemma risale a qualche settimana fa, quando si è confrontata con Tina Cipollari. La dama di Uomini e Donne aveva voluto chiarire quanto l’esperienza al trono Over sia stata e continui ad essere per lei importantissima. “Che per me questa seggiolina rappresenta tutto, tutto quello che ho passato, tutte le emozioni. – ha rivelato – È vero, sono anni che sto qui, ed è vero e questa seggiolina con quattro zampette è tutto per me: ci sono le mie lacrime, i miei amori, le mie palpitazioni, la tachicardia, con Giorgio la mia seggiolina tremava… e allora guai a chi me la tocca”.