Miky Falcicchio lancia un kids magazine: svelati alcuni dettagli

aveva già preannunciato sui suoi profilila nascita di unalcune settimane fa. Per il nostro Paese è una grossa e importante novità dato che non ci sono riviste di moda dedicate interamente al settoree ai nuovi volti del, dellae della tv. Ora il titolare e fondatore dellasi è sbottonato ancora di più e a ridosso diha svelato altri dettagli su questo importante progetto editoriale nel corso di un'intervista rilasciata alla testata giornalistica di Napoli, SinapsiNews.com

Il music manager pugliese ha dichiarato: "La decisione di fondare un magazine dedicato al kids fashion, ma non solo, nasce dall’idea di dare più spazio ai nuovi volti e star emergenti. Inoltre, grazie al coinvolgimento di esperti e importanti stilisti del kids fashion proveremo a raccontare le nuove tendenze, portando i nostri lettori agli eventi più seguiti d’Italia (festival, rassegne e inaugurazioni) raccontando ogni dettaglio, svelando anticipazioni e scoop in anteprima L’obiettivo principale di questo progetto editoriale è quello di creare un contenitore - ha sottolineato il manager dello spettacolo - in grado di offrire novità e spazio ai cosiddetti nip, persone sconosciute ma in cerca di una possibilità, ma anche storie di artisti e vip che ce l’hanno fatta".

Per saperne di più su questo validissimo progetto editoriale, vi consiglio di seguire le pagine Instagram e Facebook del manager Miky Falcicchio e della Fatti per il Successo Academy.