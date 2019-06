MSI: fino a 900 euro di sconto su diversi laptop

Grazie all’iniziativa L’estate con MSI, da oggi e fino al 24 Giugno è possibile acquistare, presso i partner aderenti all’iniziativa, diversi modelli di notebook per il gaming o per la produttività a prezzi scontati e incredibilmente convenienti.

Per chi ha sempre sognato di acquistare lo stato dell’arte dei laptop per giocare con cui essere invincibile sui campi di battaglia, è giunto il momento di aggiudicarsi il potentissimo GT75 Titan, che nella sua configurazione top (mod. 8SG-038IT), equipaggiata con display 17,3 UHD 4K IPS, RTX 2080 e CPU i7-8750H, è in vendita a 3.499 euro, anziché 4.399 euro, con uno sconto di 900 euro sul prezzo di listino.

Dedicato ai gamer che vogliono approfittare delle performance della RTX 2080 in una configurazione molto bilanciata con display 17,3 Full HD e CPU Intel Core i7, è il GE75 Raider che, grazie a questa speciale iniziativa promozionale, nel modello 8SG-051IT è ora acquistabile a 2.599 euro, anziché 3.299 euro, e, quindi, con uno sconto di 700 euro.