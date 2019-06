Phantom sight rainbow six siege disponibile oggi

In occasione dell’Electronic Entertainment Expo, Ubisoft ha annunciato che l’Operazione Phantom Sight, la Stagione 2 del quarto anno di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, sarà disponibile nella giornata odierna per PlayStation4, Xbox One e Windows PC. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege sarà disponibile anche su Uplay+, il servizio in abbonamento di Ubisoft per Windows PC. Per maggiori dettagli su Uplay+, visita Uplay.com. L’Operazione Phantom Sight include due nuovi operatori, Nøkk delle Forze speciali danesi e Warden, un veterano dei Servizi segreti americani. Inoltre, la mappa Café Dostoevskij è stata completamente rinnovata e migliorata nella struttura e nell’estetica.