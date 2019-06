FINAL FANTASY : i brani della serie sui servizi streaming musicali

I brani della serie di FINAL FANTASY sono ora disponibili su Apple Music, Spotify e altri servizi. Durante il live event di SQUARE ENIX all’E3 di oggi, ha annunciato l’arrivo della sua libreria musicale, a partire dai brani della serie di FINAL FANTASY, sui servizi streaming musicali. I brani della leggendaria serie FINAL FANTASY saranno i primi del catalogo musicale di SQUARE ENIX ad approdare sulle piattaforme di streaming. Da oggi, gli utenti di tutto il mondo possono ascoltare in qualsiasi momento e ovunque le colonne sonore originali e le versioni arrangiate dei brani della famosa serie.

Con oltre 144 milioni di copie vendute in tutto il mondo dall’uscita del primo titolo della serie, avvenuta nel 1987, la serie di FINAL FANTASY ha conquistato i fan di tutto il mondo grazie alla sua grafica all’avanguardia, alle innovative dinamiche e mondi e storie unici.



Le colonne sonore originali e le versioni arrangiate dei brani di FINAL FANTASY sono ora disponibili sulle principali piattaforme di musica in streaming, come Apple Music, Spotify e Amazon Music Unlimited.