Ubisoft annuncia watch dogs legion

Watch Dogs Legion introduce alcune novità di gameplay rivoluzionarie, consentendo ai giocatori di “impersonare chiunque” in una Londra di un prossimo futuro. In occasione dell’Electronic Entertainment Expo (E3), Ubisoft ha annunciato che Watch Dogs Legion, il nuovo titolo del celebre franchise di Watch Dogs, sarà disponibile in tutto il mondo dal 6 marzo 2020 per PlayStation4, Windows PC e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X. Watch Dogs Legion sarà lanciato anche per la piattaforma di gioco di nuova generazione Stadia.

In un prossimo futuro, Londra è sull’orlo della rovina: gli abitanti sono oppressi da uno stato di sorveglianza costante con compagnie militari private corrotte che controllano le strade e una potente organizzazione criminale che approfitta dei più vulnerabili. In Watch Dogs Legion, la missione del giocatore è creare una resistenza per impedire la nascita di un regime autoritario.

Grazie a una serie di innovazioni nel gameplay assolutamente inedite e create dallo studio Ubisoft di Toronto, responsabile dello sviluppo di Watch Dogs Legion, i giocatori avranno l’opportunità di “impersonare chiunque”. Infatti, ogni abitante di Londra presente nell’open world di gioco è stato completamente simulato, con tanto di vita persistente e di un proprio passato, consentendo così ai giocatori di reclutare chiunque nella propria squadra. Da un agente dell’MI5 a uno spietato lottatore, un brillante hacker, un pilota di corse illegali, una stella del calcio in ascesa oppure un influencer, chiunque potrà letteralmente unirsi alla Resistenza e diventare l’eroe della storia.