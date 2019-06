La sexy invasione di Kinsey Wolanski! Tottenham-Liverpool per un sito hot

La finale di Champions League traha avuto unquando al 18° del primo tempo una biondissima e prosperosa ragazza con unha fatto la sua invasione di campo prima di essere allontanata dagli steward, sotto lo sguardo dei giocatori delle due squadre e dei tifosi presenti al Wanda Metropolitano. Le telecamere dell'Uefa l'hanno ripresa per un istante, poi le immagini sono state oscurate. Lei èe si è messa a correre sul campo per fare pubblicità aldel suo fidanzato ... in una notte il numero dei suoi fan suè passato da 230 mila a 2,4 milioni... tutto è durato poco visto che il social ha immediatamente eliminato il suo account,

La sexy bionda è Kinsey Wolanski - in arte Kinsey Sue - è una 23enne modella che è stata anche sulle copertine delle celebri riviste Sport Illustrated, Maxim e FHM, ha recitato nel film “Slasher Party” ed è la fidanzata di Vitaly Zdorovetskiy - un noto Youtuber con quasi 10 milioni di follower ed ex attore a luci rosse- tra l'altro proprietario del sito web per adulti Vitaly Uncensored che la ragazza ha voluto promuovere con la sua invasione hot. La security l'ha subito condotta fuori dallo stadio e la partita è ripresa regolarmente, ma intanto Kinsey aveva raggiunto il suo intento.

