Dormo per strada perché non voglio fare la escort! La storia di Negzzia, la modella senza veli richiedente asilo

Accusata di diffondere «» e, per questo, meritevole del carcere,decide di scappare dal suo Paese. Ma ciò che l’aspetta non è ciò che aveva sognato. Negin Ahm, detta, è unaed è molto seguita sui social, ma la sua storia è molto diversa da quelle di altre modelle, influencer o aspiranti tali. La sua popolarità ha attirato le attenzioni di un regime sempre molto attento ai comportamenti delle donne. Impaurita da quanto le sarebbe potuto capitare se fosse restata nel suo Paese la 29enne ha deciso di espatriare.

Alcune sue foto particolarmente sexy sono finite nel mirino del regime, che avrebbe voluto punirla: la aspettavano carcere e frustate. «Non sono stata prudente. In Iran nessuno ti impedisce di fare la modella, ma bisogna fare molta attenzione, e io non l’ho fatta» racconta a Le Parisien che riporta la storia. «Non amo che mi vengano impsoste delle regole. Ma mi sono spinta troppo in là... Quando sono arrivata non conoscevo nessuno, sono andata a vedere una sfilata grazie a un uomo della sicurezza che mi ha lasciata entrare. Ho sentito che quella era la mia vita e che avrei dovuto cercare a tutti i costi di rimanere qui».

La ragazza dorme per strada: «La prima notte è stata molto dura. La seconda notte è andata meglio perché cercavo di convincermi che ce la potevo fare. La terza notte è stata la peggiore: avevo la schiena a pezzi e ho capito che non sarebbe stato facile».

Dopo aver fatto domanda per avere lo status di rifugiata, Negzzia ha iniziato a mettersi in cerca di un lavoro nella moda, non è stato facile e sono subito scattate le richieste a luci rosse. Ricatti, promesse in cambio di sesso, e alcune offerte di lavoro come squillo, rifiutate dalla ragazza perché «non sono a Parigi per fare la prostituta». In questo periodo Negzzia ha continuato a posare per qualche foto, ma senza status non può lavorare per le agenzie di modelle riconosciute, che le chiudono la porta in faccia: «Un giorno, ho venduto la mia borsa con i miei vestiti per 10 euro, per poter mangiare», racconta.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...