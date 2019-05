Ecco cosa ha detto! Luca Onestini contro il Grande Fratello

Luca Onestini torna suiper parlare dele di come viene trattato all’interno del..., al contrario di altri concorrenti, non ha ricevuto sorprese né tanto meno visite dei parenti. Sul social l’in una storie prende appunto le parti del fratello: “Ha ragione ad essere deluso e arrabbiato. Il programma è iniziato da due mesi e solo due persone non hanno ricevuto una sorpresa… perché? C’è qualcuno che ne ha ricevute così tante, che a momenti chiamavano anche le vicine di casa”.

Loro vorrebbero sostenerlo : “Deluso? Domanda alla quale non so rispondere, dovete farla agli autori e a chi gestisce il programma. Non è che la nostra famiglia non abbiamo intenzione di andare: sono scelte di altri. Poi come mai ci sia questa disparità dovete chiederla a loro. Gianmarco è il più giovane della casa, sembra che è maturo, che è forte, però quegli altri che stanno più o meno sui trenta hanno bisogno di sorpresa, e lui si deve far forza da solo. Io non capisco la logica, vorrei entrare”

