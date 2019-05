Carmen Russo ho pensato di lasciare Enzo Paolo Turchi

Ospite di daa “ha fatto una dichiarazione choc: «Ho pensato di lasciare Enzo Paolo Turchi». Carmen Russo si stava sottoponendo alle domande al buio, un momento del programma in cui Caterina Balivo intervista l’ospite in studio con quesiti inaspettati. E tra le domande è apparsa sullo schermo «Hai mai pensato di lasciare?».

Probabilmente, il pubblico in studio e la conduttrice – vista la storia della coppia, felicemente insieme da 35 anni – si aspettavano una risposta negativa. Invece Carmen ha sorpreso tutti. «Chi non ha mai pensato di lasciare il marito? Durante una discussione si pensa sempre ‘Questa è l’ultima volta’. Ma i nostri litigi durano dieci minuti, neanche il tempo di fare una valigia», spiega. A quel punto, Caterina Balivo ha concluso ridendo: «Carmen Russo una di noi. Noi parliamo sempre della pesatezza dei mariti, ma pensavamo che tu fossi esente. Invece sei come noi».

