Ma quanto hanno guadagnato? Pamela Prati, Eliana Michelazzo e il finto matrimonio con con Mark Caltagirone

La showgirl 60enne ha spesso ribadito che l'assurda storia non le abiia fatto guadagnare assolutamente nulla, ma pare che le cose non stiano affatto così.ha sempre dichiarato che il personaggio disarebbe stato inventato per aiutarea fare cassa, dopo che aveva contratto un grosso debito con il fisco e con una sala da bingo di Roma. Lei ha sempre negato, ma nell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso,ha fatto capire che la situazione economica della soubrette era tutt’altro che buona ... in studio si è parlato di un debito di circa 300.000 euro nel 2018, anche se non si sa se ad oggi sia stato azzerato.

In ogni caso il caso Mark Caltagirone ha fruttato alla Prati - e a Eliana Michelazzo - una bella somma, l'intervista in cui raccontò anche dei figli in adozione e del trasferimento con Caltagirone negli Stati Uniti, le fruttò 3 mila euro. Denaro che, secondo quanto svelato da Pamela Perricciolo, le sarebbe stato immediatamente pignorato dal fisco.Poi la prima intervista di Pamela Prati fu a Verissimo venne pagata la bellezza di 10 mila euro, mentre le altre due successive hanno avuto un cachet decisamente ridotto, data la posizione difficile della showgirl.

La cifra – secondo gli addetti ai lavori – si aggirerebbe fra i 3 mila e i 7 mila euro ad intervista, mentre resta un mistero il compenso ricevuto per entrare nello studio di Live – Non è la D’Urso e uscirne poco dopo, con tanto di sfuriata dietro le quinte dello show. Come ha svelato Pamela Perricciolo, Eliana Michelazzo avrebbe ricevuto 7 mila euro per ogni puntata del programma della D’Urso. Pare che dire cavolate in TV frutti bene!

