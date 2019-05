Rita Ora lascia 4 milioni di gioielli in aereo

Grande spavento per Rita Ora che sabato scorso ha partecipato al Festival di Cannes 2019, ha rischiato di perdere i suoi gioielli da quasi 4 milioni di euro... Per una distrazione! La storia che ha dell’incredibile ha come protagonista indiretta... una sua assistente, a cui era stato affidato il delicato compito, si è dimenticata il trolley con collane, orecchini, bracciali e anelli nella cappelliera dell’aereo, mentre si stava dirigendo a. La donna si è accorta della costosa distrazione solo tempo dopo lo sbarco quando ormai il velivolo stava ripartendo per l’Inghilterra.

Intanto la cantante, che quei gioielli avrebbe dovuto indossarli durante il Festival di Cannes, è riuscita comunque incantare il pubblico con un abito della stilista Vivienne Westwood dalla generosa scollatura ed un collier di diamanti di Chopard. I gioielli, provenienti da un negozio londinese, sono stati fortunatamente recuperati e tenuti in custodia fino al ritiro da parte della proprietà.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...